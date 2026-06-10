Intensos operativos de control vehicular e identificación de personas en toda la ciudad

En el marco de las tareas preventivas dispuestas por la Policía de Corrientes, pasado el mediodía de ayer 09-06-26, se llevaron a cabo distintos operativos de control e identificación en jurisdicción de las comisarías 2º, 11º, 12º y 24º, con la participación de los efectivos del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.- y del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. IV-.
El primer procedimiento se
desarrolló en jurisdicción de las Comisarias Segunda y Decimo Segunda Urbanas,
iniciándose alrededor de las 14:30 horas hasta las 17:00 horas aproximadamente.
Posteriormente, los efectivos de las Comisarias Decimo Primera y Vigésimo
Cuarta Urbanas, prosiguieron en distintos sectores de la zona.
Durante el despliegue se procedió
a la identificación de personas que circulaban por la vía pública, así como
también al control e identificación de moto vehículos.