Intensos operativos de prevención en jurisdicción de las comisarías Segunda y Séptima

En el marco de las tareas preventivas dispuestas por la Policía de Corrientes, se llevó a cabo un operativo móvil de control e identificación en jurisdicción de las comisarías Segunda y Séptima, con la participación de la división G.I.R. y del Destacamento San Marcos.
El procedimiento se desarrolló en
horas de la madrugada, iniciándose en la intersección de las calles Blas
Benjamín de la Vega y Lavalle. Posteriormente, los efectivos recorrieron
distintos sectores de la zona, continuando por calle Lavalle hasta J.R. Vidal,
descendiendo luego por avenida Teniente Ibáñez hasta avenida Sarmiento,
finalizando el operativo en la intersección con avenida Patagonia.
Durante el despliegue se procedió
a la identificación de personas que circulaban por la vía pública, así como
también al control e identificación de moto vehículos.