martes, 9 de junio de 2026

Intentó robar prendas de vestir y terminó preso

En la mañana de ayer 08-06-26, efectivos policiales de la Comisaria 4º Urbana, luego de ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, en un rápido y eficaz accionar, demoraron a una persona y recuperaron prendas de vestir, recientemente sustraídas.

El procedimiento se concreto alrededor de las 11:00 horas, luego de que los citados efectivos fueron alertados vía radial, acerca de una persona reducida por calle Catamarca a la altura 800 aproximadamente, el cual, aparentemente habría sustraído prendas de vestir de un local comercial ubicado en las inmediaciones, por tal motivo, de manera inmediata acudieron al lugar, donde procedieron a la demora de un hombre de 40 años de edad y al secuestro de tres camperas – de diferentes marcas-.

El demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y   trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.