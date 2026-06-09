Intentó robar prendas de vestir y terminó preso

En la mañana de ayer 08-06-26, efectivos policiales de la Comisaria 4º Urbana, luego de ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, en un rápido y eficaz accionar, demoraron a una persona y recuperaron prendas de vestir, recientemente sustraídas.
El procedimiento se concreto alrededor de las 11:00 horas, luego de que
los citados efectivos fueron alertados vía radial, acerca de una persona
reducida por calle Catamarca a la altura 800 aproximadamente, el cual,
aparentemente habría sustraído prendas de vestir de un local comercial ubicado
en las inmediaciones, por tal motivo, de manera inmediata acudieron al lugar,
donde procedieron a la demora de un hombre de 40 años de edad y al secuestro de
tres camperas – de diferentes marcas-.
El demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.