martes, 23 de junio de 2026

Isla Apipe: Demoraron a cazadores furtivos en el interior de un campo

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito Isla Apipé Grande en momentos en que realizaban sus labores de prevención y lucha contra el abigeato, realizaron un procedimiento en la zona de San Antonio – Isla Apipe Grande, donde dos hombres fueron aprehendidos luego de ser sorprendidos dentro de un establecimiento rural sin autorización y en posesión de los mismos secuestraron elementos vinculados a la actividad de caza.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando encontrándose realizando sus trabajos de prevención, los policías procedieron a la demora de dos hombres de 38 y 43 años de edad de nacionalidad paraguaya, quienes fueron sorprendidos dentro de un predio rural, uno de ellos tenía en su poder un arma de fuego -rifle tipo carabina calibre .22- con municiones, cuchillos, mochilas, juego completo de calchas de montar, los mismos no pudieron justificar su accionar ni presencia en la zona.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, ambos hombres fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial, donde se iniciaron actuaciones judiciales de oficio por la presunta tenencia ilegal de arma de fuego y violación de domicilio rural. Asimismo, los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia, continuándose con las diligencias investigativas correspondientes.