Isla Apipe: Demoraron a cazadores furtivos en el interior de un campo

El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando encontrándose realizando sus trabajos de
prevención, los policías procedieron a la demora de dos hombres de 38 y 43 años
de edad de nacionalidad paraguaya, quienes fueron sorprendidos dentro de un
predio rural, uno de ellos tenía en su poder un arma de fuego -rifle tipo
carabina calibre .22- con municiones, cuchillos, mochilas, juego completo de
calchas de montar, los mismos no pudieron justificar su accionar ni presencia
en la zona.
Por disposición de la Fiscalía interviniente, ambos hombres fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial, donde se iniciaron actuaciones judiciales de oficio por la presunta tenencia ilegal de arma de fuego y violación de domicilio rural. Asimismo, los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia, continuándose con las diligencias investigativas correspondientes.