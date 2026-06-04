Itatí: En operativos de contralor, la Policía aprehendió a un joven y secuestró cocaína

El operativo lo concretaron
alrededor de las 22:30 horas, en inmediaciones de las calles San Luis del
Palmar y Castor de León, donde los efectivos detuvieron la marca de una
motocicleta -marca Honda modelo Wave-, conducida por un joven de 18 años, quien
tenía en su poder tres envoltorios, los cuales contenían una sustancia
blanquecina.
Por tal motivo se realizó el
correspondiente test orientativo, arrojando positivo para cocaína, siendo
puesta a disposición de la unidad fiscal interviniente, iniciándose actuaciones
judiciales por supuesta infracción a la Ley Nacional N°23.737 de Estupefacientes,
procediéndose al secuestro de la sustancia y a la aprehensión del joven.
Al respecto, el joven fue trasladado y alojado en la Comisaría de San Luis del Palmar, donde permanece a disposición de la autoridad judicial competente, mientras continúan las diligencias de rigor.