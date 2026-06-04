jueves, 4 de junio de 2026

Itatí: En operativos de contralor, la Policía aprehendió a un joven y secuestró cocaína

En la noche de ayer 03-06-26, efectivos de la División Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande, en momentos que se encontraban realizando control vehicular e identificación de personas, lograron la aprehensión de un joven y el secuestro de cocaína, en la localidad de Itatí.

El operativo lo concretaron alrededor de las 22:30 horas, en inmediaciones de las calles San Luis del Palmar y Castor de León, donde los efectivos detuvieron la marca de una motocicleta -marca Honda modelo Wave-, conducida por un joven de 18 años, quien tenía en su poder tres envoltorios, los cuales contenían una sustancia blanquecina.

Por tal motivo se realizó el correspondiente test orientativo, arrojando positivo para cocaína, siendo puesta a disposición de la unidad fiscal interviniente, iniciándose actuaciones judiciales por supuesta infracción a la Ley Nacional N°23.737 de Estupefacientes, procediéndose al secuestro de la sustancia y a la aprehensión del joven.

Al respecto, el joven fue trasladado y alojado en la Comisaría de San Luis del Palmar, donde permanece a disposición de la autoridad judicial competente, mientras continúan las diligencias de rigor.