Itatí: La Policía detuvo a un hombre que registraba pedido de captura

En las primeras horas de hoy 24-06-26, Efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itatí en momentos en que realizaban sus labores de prevención, detuvieron a un hombre, sobre quien pesaba una orden judicial de detención vigente.
El procedimiento se llevó a cabo,
alrededor de las 00:30 horas, cuando personal policial identificó a un joven de
25 años y, tras consultar sus antecedentes en los sistemas correspondientes,
constató que registraba un pedido de detención activo dispuesto mediante oficio
judicial.
Ante esta situación, los
uniformados dieron inmediato cumplimiento a la medida judicial, procediendo a
su detención, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial requirente,
en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que
corresponde.