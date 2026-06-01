Justicia, Seguridad y fuerzas policiales concretaron la destrucción de más de 23 kilos de marihuana secuestrados

NARCOMENUDEO
El procedimiento se realizó esta mañana sobre Ruta Provincial Nº 5 y fue encabezado por autoridades judiciales, provinciales y de las fuerzas de seguridad. La droga había sido incautada en mayo durante una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.
En el marco de una causa por presunta comercialización de drogas, el Poder Judicial de Corrientes llevó adelante esta mañana la destrucción por incineración de más de 23 kilogramos de cannabis sativa secuestrados en un procedimiento realizado a principios de mayo en la localidad de San Luis del Palmar.
El acto contó con la presencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Guillermo Horacio Semhan; los ministros del STJ, doctores Alejandro Alberto Chaín y Eduardo Gilberto Panseri; la fiscal, doctora María Andrea González, la jueza de Garantías N.º 2, doctora María Agostina Falcione; el decano del Instituto Médico Forense doctor José Luis Gálvez, el ministro de Justicia de Corrientes, doctor Juan José López Desimoni; el ministro de Seguridad, Adán Gaya; el jefe de la Policía de Corrientes, comisario general licenciado Miguel Ángel Leguizamón; el subjefe de la Policía, comisario general Walter Darío Aceval; y el jefe del Servicio Penitenciario Provincial, inspector general Guillermo Andrés Sotelo.
La actividad se desarrolló desde las 9.30 en el predio de SADOYEA, ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 5, kilómetro 4, y fue autorizada por la jueza de Garantías N.º 2, doctora María Agostina Falcione, tras un pedido formulado por la fiscal correccional N.º 2, doctora María Andrea González.
El material destruido
La sustancia incautada fue hallada el 2 de mayo de 2026 luego de que un llamado anónimo alertara sobre un automóvil abandonado en una zona despoblada de San Luis del Palmar. Tras la correspondiente orden judicial, personal policial inspeccionó el vehículo y encontró bolsas de arpillera que contenían material vegetal.
Las pericias realizadas por el Laboratorio Químico Forense confirmaron que se trataba de Cannabis Sativa L. El remanente destruido estuvo compuesto por dos bolsas que contenían en total más de 23 kilogramos de marihuana distribuidos en 24 envoltorios plásticos.
De acuerdo con la legislación vigente, el Instituto Médico Forense conservará muestras debidamente lacradas para garantizar futuras pericias hasta la finalización del proceso judicial.
Compromiso institucional contra el narcotráfico
Durante el acto, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Guillermo Horacio Semhan, puso en valor la tarea coordinada entre los distintos poderes y organismos del Estado.
"Estamos acá como Estado trabajando juntos los tres poderes", expresó.
El titular del STJ celebró la concreción del procedimiento y felicitó especialmente a quienes llevaron adelante la investigación judicial. En particular, destacó la labor desarrollada por la fiscal Andrea González y por la jueza Agostina Falcione, quienes intervinieron en las distintas etapas del proceso que culminó con la destrucción de la sustancia secuestrada.
El inicio de una acción conjunta contra el narcomenudeo
El ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Eduardo Gilberto Panseri, explicó que el procedimiento forma parte de una serie de acciones que comenzarán a desarrollarse de manera periódica en el marco de las investigaciones por narcomenudeo.
"Vamos a presenciar el pesaje y posteriormente la quema", señaló al inicio del acto, y precisó que se trata del primero de varios procedimientos que se realizarán en forma rutinaria para la destrucción de estupefacientes secuestrados.
Panseri remarcó además la importancia de garantizar la transparencia y la legalidad en cada etapa del proceso. En ese sentido, sostuvo que es fundamental mantener una estricta cadena de custodia desde el secuestro de la droga hasta su destrucción definitiva, con la correspondiente documentación de cada intervención realizada por la Policía, el Ministerio Público Fiscal, la Justicia y los organismos forenses.
Trabajo en conjunto
El ministro de Justicia de la Provincia, doctor Juan José López Desimoni, afirmó que la destrucción de la droga representa una muestra concreta del trabajo que realizan los distintos organismos estatales en la lucha contra el narcomenudeo.
"Este es un espacio muy importante para demostrar de qué manera se trabaja en el compromiso que asumió la provincia para enfrentar este flagelo con toda la fuerza que se merece", expresó.
Asimismo, destacó que la lucha contra el narcotráfico constituye una de las principales prioridades de la agenda pública y valoró el trabajo coordinado entre el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad y el Gobierno provincial. También resaltó la importancia de mostrar a la sociedad los resultados obtenidos a partir de las investigaciones y los secuestros realizados.
Articulación entre organismos
El ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, señaló que el operativo refleja el trabajo conjunto que se viene desarrollando entre las distintas áreas involucradas en la prevención y persecución del delito.
"Este es el resultado de un trabajo de articulación entre todas las áreas", manifestó durante la actividad.
Además, sostuvo que la ciudadanía espera respuestas concretas frente a este tipo de problemáticas y consideró que la acción realizada demuestra el compromiso de los distintos organismos estatales. "Lo que la sociedad espera es esto: que estemos todos abocados a atacar este flagelo que nos afecta a todos", afirmó.