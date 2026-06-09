La Policía aprehendió a un hombre y recuperó elementos sustraídos de un local comercial

El procedimiento se llevó a cabo
alrededor de las 11:30 horas, cuando personal policial realizaba recorridas
preventivas por inmediaciones de avenida Chacabuco y General Paz, fueron
alertados por transeúntes del lugar sobre un hombre que momentos antes habría
sustraído varios elementos de un local comercial de la zona.
Por tal motivo de manera
inmediata, los efectivos iniciaron una amplia búsqueda, logrando localizar y
aprehender a un hombre mayor de edad, en la intersección de avenida Chacabuco y
calle Las Heras, además se recuperaron tres soportes para televisores LED y LCD
que habían sido sustraídos.
La persona aprehendida fue puesta
a disposición de la autoridad judicial competente, mientras que los elementos
recuperados fueron secuestrados, siendo trasladados hasta la citada comisaria
donde se continúan con las diligencias de rigor.