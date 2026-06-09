martes, 9 de junio de 2026

La Policía aprehendió a un hombre y recuperó elementos sustraídos de un local comercial

En la mañana de hoy 09-06-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Novena Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, aprehendieron a un hombre y recuperaron diversos elementos que habían sido sustraídos de un local comercial.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 11:30 horas, cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por inmediaciones de avenida Chacabuco y General Paz, fueron alertados por transeúntes del lugar sobre un hombre que momentos antes habría sustraído varios elementos de un local comercial de la zona.

Por tal motivo de manera inmediata, los efectivos iniciaron una amplia búsqueda, logrando localizar y aprehender a un hombre mayor de edad, en la intersección de avenida Chacabuco y calle Las Heras, además se recuperaron tres soportes para televisores LED y LCD que habían sido sustraídos.

La persona aprehendida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, mientras que los elementos recuperados fueron secuestrados, siendo trasladados hasta la citada comisaria donde se continúan con las diligencias de rigor.