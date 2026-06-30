martes, 30 de junio de 2026

La Policía aprehendió a un hombre vinculado a una causa que se investiga

En la jornada de ayer 29-06-26, Efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal -D.I.C.- en el marco de trabajo de prevención y seguridad, concretaron la aprehensión de un hombre que se encontraría presuntamente vinculado a una causa judicial por supuesto robo en grado de tentativa, además del secuestro preventivo de la motocicleta en la que se desplazaba.

El procedimiento tuvo lugar durante recorridas preventivas, cuando identificaron a un hombre de 39 años de edad que circulaba a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave-. Tras las averiguaciones correspondientes, se determinó que el mismo guardaría relación con un legajo de investigación en trámite, por lo que se procedió a su demora preventiva y al secuestro del rodado.

Del demorado junto a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría Tercera urbana, donde se continuará con las diligencias de rigor del caso.