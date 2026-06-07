La Policía brindó seguridad y acompañamiento a un establecimiento escolar que realizó una caminata de concientización del medio ambiente

En la mañana de ayer 06-06-26, efectivos policiales de la Comisaría 17º Urbana, brindaron colaboración a un establecimiento educativo que realizo una caminata por la concientización del medio ambiente.
Dicha actividad convoco a
alumnos, docentes y familiares de la Escuela Jardín de Infantes N° 33 "Los
Pingüinitos”, quienes recorrieron la calle José Negro hacia calles Margaritas y
Saraescabia, dando inicio pasadas las 8:30 horas hasta pasadas las 10:00 horas.
La caminata se realizó con total
normalidad y finalizo sin novedad, continuando el personal con sus tareas
correspondientes.