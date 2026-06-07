domingo, 7 de junio de 2026

La Policía brindó seguridad y acompañamiento a un establecimiento escolar que realizó una caminata de concientización del medio ambiente

En la mañana de ayer 06-06-26, efectivos policiales de la Comisaría 17º Urbana, brindaron colaboración a un establecimiento educativo que realizo una caminata por la concientización del medio ambiente.

Dicha actividad convoco a alumnos, docentes y familiares de la Escuela Jardín de Infantes N° 33 "Los Pingüinitos”, quienes recorrieron la calle José Negro hacia calles Margaritas y Saraescabia, dando inicio pasadas las 8:30 horas hasta pasadas las 10:00 horas.

La caminata se realizó con total normalidad y finalizo sin novedad, continuando el personal con sus tareas correspondientes.