martes, 2 de junio de 2026

La Policía demoró a dos personas que se encontraban merodeando a bordo de una motocicleta

En la mañana de ayer 01-06-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. II-, realizando sus labores específicas de prevención de ilícitos, demoraron a dos personas y secuestraron una motocicleta.

El procedimiento se concreto alrededor de las 10:30 horas, cuando hallándose por calle Castelli y Avenida Cazadores Correntinos, los citados efectivos divisaron a dos personas observando detenidamente los domicilios de la zona a bordo de una motocicleta – marca Mondial Max 110cc.-, quienes al notar la presencia policial intentan darse a la fuga, siendo demorados más adelante y posteriormente identificados como hombres – de 26 y 40 años de edad-, además, tras las correspondientes averiguaciones resultaron poseer antecedentes policiales.

Los demorados junto al rodado secuestrado fueron trasladados a la Comisaria Octava Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.