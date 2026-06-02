La Policía demoró a dos personas que se encontraban merodeando a bordo de una motocicleta

En la mañana de ayer 01-06-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. II-, realizando sus labores específicas de prevención de ilícitos, demoraron a dos personas y secuestraron una motocicleta.
El procedimiento se concreto alrededor de las 10:30 horas, cuando
hallándose por calle Castelli y Avenida Cazadores Correntinos, los citados
efectivos divisaron a dos personas observando detenidamente los domicilios de
la zona a bordo de una motocicleta – marca Mondial Max 110cc.-, quienes al
notar la presencia policial intentan darse a la fuga, siendo demorados más
adelante y posteriormente identificados como hombres – de 26 y 40 años de
edad-, además, tras las correspondientes averiguaciones resultaron poseer
antecedentes policiales.
Los demorados junto al rodado secuestrado fueron trasladados a la
Comisaria Octava Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.