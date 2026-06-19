viernes, 19 de junio de 2026

La Policía demoró a siete personas, secuestró una moto y una bicicleta en distintos procedimientos

En la tarde de ayer y noche de ayer 18-06-26, efectivos policiales de los distintos Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M.-, en momentos que realizaban sus labores de prevención en diversos procedimientos que culminaron con la demora de siete personas y el secuestro de una motocicleta y una bicicleta.

Uno de los procedimientos lo concretaron alrededor de las 16:30 horas, cuando personal del G.R.I.M. IV tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Emergencias 911 por la presencia de una persona causando disturbios en la vía pública en inmediaciones de calles Los Tulipanes y Ballerini, motivo por el cual se dirigieron al lugar donde procedieron a la demora de un hombre de 25 años.

Más tarde, cerca de las 17:30 horas, efectivos del mismo grupo en recorridas en jurisdicción de la comisaria decimoséptima urbana, demoraron a joven de 23 años, quien fue sorprendido intentando abrir los picaportes de vehículos estacionados en la vía pública, además se procedió al secuestro preventivo de una bicicleta -marca Milano-, la cual tenía en su poder y no supo justificar la propiedad ni procedencia.

Posteriormente, siendo aproximadamente las 18:30 horas, personal del G.R.I.M. V divisaron a dos hombres que circulaban en una motocicleta -marca Honda modelo Twister de 250cc- realizando maniobras peligrosas, poniendo su vida en riesgo y la de terceros, por ello se dio inicio a un seguimiento controlado que les permitió identificar a estas personas, tratándose de dos hombres mayores de edad, quienes además no contaban con la documentación correspondientes de dicha motocicleta.

Asimismo, alrededor de las 21:30 horas, efectivos del G.R.I.M. I tras una alerta del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre una presunta riña entre dos hombres en la intersección de las calles Buenos Aires y Belgrano, por tal motivo se dirigieron al lugar, donde procedieron a la demora de dos hombres mayores de edad, quienes no supieron ju8stifi8car su accionar.

Finalmente, cerca de las 23:00 horas, efectivos del G.R.I.M. V demoraron a un joven mayor de edad, quien fue observado merodeando, mirando detenidamente el interior de los domicilios en inmediaciones de las calles Comodoro Rivadavia y Arequipa.

Al respecto, todos los demorados y rodados secuestrados fueron trasladados a las dependencias policial jurisdiccionales, donde se continúan con las actuaciones de rigor.