La Policía demoró a siete personas, secuestró una moto y una bicicleta en distintos procedimientos

Uno de los procedimientos lo
concretaron alrededor de las 16:30 horas, cuando personal del G.R.I.M. IV
tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Emergencias 911 por la
presencia de una persona causando disturbios en la vía pública en inmediaciones
de calles Los Tulipanes y Ballerini, motivo por el cual se dirigieron al lugar
donde procedieron a la demora de un hombre de 25 años.
Más tarde, cerca de las 17:30
horas, efectivos del mismo grupo en recorridas en jurisdicción de la comisaria
decimoséptima urbana, demoraron a joven de 23 años, quien fue sorprendido
intentando abrir los picaportes de vehículos estacionados en la vía pública,
además se procedió al secuestro preventivo de una bicicleta -marca Milano-, la
cual tenía en su poder y no supo justificar la propiedad ni procedencia.
Posteriormente, siendo
aproximadamente las 18:30 horas, personal del G.R.I.M. V divisaron a dos
hombres que circulaban en una motocicleta -marca Honda modelo Twister de 250cc-
realizando maniobras peligrosas, poniendo su vida en riesgo y la de terceros, por
ello se dio inicio a un seguimiento controlado que les permitió identificar a
estas personas, tratándose de dos hombres mayores de edad, quienes además no
contaban con la documentación correspondientes de dicha motocicleta.
Asimismo, alrededor de las 21:30
horas, efectivos del G.R.I.M. I tras una alerta del Sistema Integral de
Seguridad 911 sobre una presunta riña entre dos hombres en la intersección de
las calles Buenos Aires y Belgrano, por tal motivo se dirigieron al lugar,
donde procedieron a la demora de dos hombres mayores de edad, quienes no
supieron ju8stifi8car su accionar.
Finalmente, cerca de las 23:00
horas, efectivos del G.R.I.M. V demoraron a un joven mayor de edad, quien fue
observado merodeando, mirando detenidamente el interior de los domicilios en
inmediaciones de las calles Comodoro Rivadavia y Arequipa.
Al respecto, todos los demorados y rodados secuestrados fueron trasladados a las dependencias policial jurisdiccionales, donde se continúan con las actuaciones de rigor.