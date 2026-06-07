La Policía demoró a tres personas en distintas circunstancias

El primer procedimiento fue llevado adelante por efectivos
del G.I.R., cerca de las 18:00 horas, tras ser alertados por el Sistema
Integral de Seguridad 911 en inmediaciones de las calles Benjamín de la Vega y
La Pampa, donde se reportaba un desorden en la vía pública. Al arribar al
lugar, los uniformados observaron a un hombre que se encontraba arrojando
piedras en distintas direcciones, alterando la tranquilidad de los vecinos de
la zona, por lo que fue demorado rápidamente.
Posteriormente, alrededor de la 01:00 horas de hoy 07-06-26,
efectivos del G.R.I.M. V acudieron a un requerimiento del Sistema de
Emergencias 911 que alertaba sobre una persona promoviendo desorden en
inmediaciones de las calles Calchaquíes y Río Miriñay. Una vez en el lugar, los
policías identificaron a un hombre -mayor de edad- que se encontraba gritando,
insultando a transeúntes e intentando iniciar peleas, presentando aparentes
signos de ebriedad, por lo que procedieron a su demora.
Finalmente, cerca de las 06:00 horas, personal del G.R.I.M.
III fue requerido por el SIS 911 para verificar una denuncia en una vivienda
ubicada por calle Hipólito Yrigoyen al 2400 aproximadamente. Según lo
manifestado por la denunciante, su ex pareja se encontraba en el exterior del
domicilio arrojando piedras e intentando ingresar por la fuerza. Al arribar al
lugar, los efectivos hallaron y demoraron a un hombre de 44 años de edad en la
vereda, quien presentaba aparentes signos de ebriedad e intentó evadir la
identificación policial.
Al respecto, las tres personas demoradas fueron puestas a disposición de las dependencias policiales jurisdiccionales, prosiguiéndose con los trámites administrativos y legales de rigor en cada caso.