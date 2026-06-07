domingo, 7 de junio de 2026

La Policía demoró a tres personas en distintas circunstancias

Efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida (G.I.R.) y de los Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada (G.R.I.M.) realizaron diversos procedimientos que culminaron con la demora de tres personas por promover desórdenes en la vía pública y alterar la tranquilidad de vecinos y transeúntes.

El primer procedimiento fue llevado adelante por efectivos del G.I.R., cerca de las 18:00 horas, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 en inmediaciones de las calles Benjamín de la Vega y La Pampa, donde se reportaba un desorden en la vía pública. Al arribar al lugar, los uniformados observaron a un hombre que se encontraba arrojando piedras en distintas direcciones, alterando la tranquilidad de los vecinos de la zona, por lo que fue demorado rápidamente.

Posteriormente, alrededor de la 01:00 horas de hoy 07-06-26, efectivos del G.R.I.M. V acudieron a un requerimiento del Sistema de Emergencias 911 que alertaba sobre una persona promoviendo desorden en inmediaciones de las calles Calchaquíes y Río Miriñay. Una vez en el lugar, los policías identificaron a un hombre -mayor de edad- que se encontraba gritando, insultando a transeúntes e intentando iniciar peleas, presentando aparentes signos de ebriedad, por lo que procedieron a su demora.

Finalmente, cerca de las 06:00 horas, personal del G.R.I.M. III fue requerido por el SIS 911 para verificar una denuncia en una vivienda ubicada por calle Hipólito Yrigoyen al 2400 aproximadamente. Según lo manifestado por la denunciante, su ex pareja se encontraba en el exterior del domicilio arrojando piedras e intentando ingresar por la fuerza. Al arribar al lugar, los efectivos hallaron y demoraron a un hombre de 44 años de edad en la vereda, quien presentaba aparentes signos de ebriedad e intentó evadir la identificación policial.

Al respecto, las tres personas demoradas fueron puestas a disposición de las dependencias policiales jurisdiccionales, prosiguiéndose con los trámites administrativos y legales de rigor en cada caso.