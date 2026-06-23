martes, 23 de junio de 2026

La Policía demoró a tres personas en distintos procedimientos y recuperó un celular robado

En la noche de ayer y durante la madrugada de hoy, efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, en momentos que realizaban recorridas de prevención en distintos sectores de la ciudad, lograron la demora de tres personas además el secuestro de un teléfono celular que habría sido denunciado como sustraído.

El primer procedimiento se concretó alrededor de las 23:30 horas, en inmediaciones de calles Esnaola y Nariño, donde personal policial demoró a un hombre mayor de edad, quien fue observado realizando maniobras peligrosas a bordo de un vehículo automóvil -marca Renault-.

Posteriormente, cerca de las 00:30 horas, durante recorridas preventivas por avenida Cazadores Correntinos y calle Las Piedras, los uniformados demoraron a un hombre mayor de edad, que merodeaba observando el interior de vehículos estacionados en el lugar, además hallaron en su poder del mismo un teléfono celular que, tras las averiguaciones correspondientes habría sido sustraído recientemente, por lo que se procedió al secuestro del dispositivo.

Finalmente, alrededor de la 01:30 horas, en inmediaciones de calles Las Heras y Ruiz Huidobro, los efectivos procedieron a la identificación de un hombre mayor de edad, que se encontraba merodeando, no pudiendo justificar su presencia en el lugar, fue demorado, además tras las realizarse las primeras averiguaciones resulto que el mismo registraría antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

En todos los casos, los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes donde se continúan con las actuaciones de rigor.