La Policía demoró a tres personas en distintos procedimientos y recuperó un celular robado

El primer procedimiento se
concretó alrededor de las 23:30 horas, en inmediaciones de calles Esnaola y
Nariño, donde personal policial demoró a un hombre mayor de edad, quien fue
observado realizando maniobras peligrosas a bordo de un vehículo automóvil -marca
Renault-.
Posteriormente, cerca de las
00:30 horas, durante recorridas preventivas por avenida Cazadores Correntinos y
calle Las Piedras, los uniformados demoraron a un hombre mayor de edad, que
merodeaba observando el interior de vehículos estacionados en el lugar, además
hallaron en su poder del mismo un teléfono celular que, tras las averiguaciones
correspondientes habría sido sustraído recientemente, por lo que se procedió al
secuestro del dispositivo.
Finalmente, alrededor de la 01:30
horas, en inmediaciones de calles Las Heras y Ruiz Huidobro, los efectivos
procedieron a la identificación de un hombre mayor de edad, que se encontraba
merodeando, no pudiendo justificar su presencia en el lugar, fue demorado,
además tras las realizarse las primeras averiguaciones resulto que el mismo
registraría antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
En todos los casos, los demorados
fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes donde
se continúan con las actuaciones de rigor.