sábado, 6 de junio de 2026

La Policía demoró a un hombre con pedido de localización

En la noche de ayer 05-06-26, efectivos policiales de la Patrulla Motorizada realizando sus labores especificas en prevención de ilícitos por calles Rivadavia y Lisandro Segovia, demoraron a un hombre que tras las primeras averiguaciones, resulto poseer antecedentes policiales y un pedido de localización activo por parte de la justicia.

El procedimiento se realizó pasadas las 23:45 horas, luego de que los efectivos fueran alertados por transeúntes, acerca de un hombre ocasionando disturbios en la vía pública aparentemente bajo los efectos de algún tipo de sustancia y/o estupefacientes, por tal motivo, procedieron a la demora e identificación del mismo, siendo de 38 años de edad.

El demorado fue trasladado a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor.