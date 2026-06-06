La Policía demoró a un hombre con pedido de localización

En la noche de ayer 05-06-26, efectivos policiales de la Patrulla Motorizada realizando sus labores especificas en prevención de ilícitos por calles Rivadavia y Lisandro Segovia, demoraron a un hombre que tras las primeras averiguaciones, resulto poseer antecedentes policiales y un pedido de localización activo por parte de la justicia.
El procedimiento se realizó pasadas
las 23:45 horas, luego de que los efectivos fueran alertados por transeúntes,
acerca de un hombre ocasionando disturbios en la vía pública aparentemente bajo
los efectos de algún tipo de sustancia y/o estupefacientes, por tal motivo,
procedieron a la demora e identificación del mismo, siendo de 38 años de edad.
El demorado fue trasladado a la
comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los tramites
de rigor.