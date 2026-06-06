La Policía demoró a un hombre que causaba disturbios en la vía pública

En la tarde de ayer 05-06-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. III-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre por causar disturbios en la vía pública.
El procedimiento se concreto por
calles Catamarca y Fray José de la Quintana, alrededor de las 19:00 horas,
cuando observaron a un hombre molestando a los transeúntes del lugar,
procediendo a su identificación -de 37 años de edad-, quien, poseía antecedentes
policiales y un pedido de localización vigente, por lo que fue demorado.
El hombre fue trasladado a la
Comisaria 4ta. urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.