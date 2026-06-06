sábado, 6 de junio de 2026

La Policía demoró a un hombre que causaba disturbios en la vía pública

En la tarde de ayer 05-06-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. III-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre por causar disturbios en la vía pública.

El procedimiento se concreto por calles Catamarca y Fray José de la Quintana, alrededor de las 19:00 horas, cuando observaron a un hombre molestando a los transeúntes del lugar, procediendo a su identificación -de 37 años de edad-, quien, poseía antecedentes policiales y un pedido de localización vigente, por lo que fue demorado.

El hombre fue trasladado a la Comisaria 4ta. urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.