La Policía demoró a un joven armado con un cuchillo

En horas de la mañana de hoy 10-06-26, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N º 4, momentos en que se hallaban realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas lograron la demora de un joven de 23 años de edad, quien se hallaba merodeando, observando detenidamente el interior los domicilios
El procedimiento, lo concretaron
los mencionados efectivos alrededor de las 10:30 horas, en inmediaciones de
calles Las Margaritas y Los Malvones, secuestrando además en poder del demorado
un arma blanca -cuchillo.
La persona demorada y elemento
secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 9na a fin de
continuar con las diligencias del caso.