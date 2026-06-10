miércoles, 10 de junio de 2026

La Policía demoró a un joven armado con un cuchillo

En horas de la mañana de hoy 10-06-26, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N   º 4, momentos en que se hallaban realizando recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas lograron la demora de un joven de 23 años de edad, quien se hallaba merodeando, observando detenidamente el interior los domicilios

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos alrededor de las 10:30 horas, en inmediaciones de calles Las Margaritas y Los Malvones, secuestrando además en poder del demorado un arma blanca -cuchillo.

La persona demorada y elemento secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 9na a fin de continuar con las diligencias del caso.