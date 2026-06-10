La Policía demoró a un menor que llevaba marihuana entre sus pertenencias

El procedimiento se concretó
alrededor de las 12:30 horas, cuando luego de ser alertados vía radial los
efectivos tomaron conocimiento que sus pares de la Patrulla Metropolitana,
circunstancias en que se hallaban por Av. Artigas entre Av. Ferre y calle
Rivadavia, cuando procedieron a la identificación de una persona, resultando
ser menor de edad, el cual, entre sus pertenencias, llevaba una bolsa con una
sustancia de origen vegetal y una balanza de precisión, ante lo cual,
solicitaron la colaboración de la Dirección General de Drogas Peligrosas y
Crimen Organizado, quienes realizaron el correspondiente test orientativo,
arrojando resultado positivo para cannabis sativa – marihuana, por lo que,
posteriormente procedieron a la demora del joven y al secuestro de las cosas.
Al respecto, el demorado junto a
lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y
trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de
rigor.