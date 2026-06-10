miércoles, 10 de junio de 2026

La Policía demoró a un menor que llevaba marihuana entre sus pertenencias

En horas del mediodía de ayer 09-06-26, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Novena Urbana tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, identificaron a un menor de edad y secuestraron en poder del mismo una sustancia, resultado ser marihuana.

El procedimiento se concretó alrededor de las 12:30 horas, cuando luego de ser alertados vía radial los efectivos tomaron conocimiento que sus pares de la Patrulla Metropolitana, circunstancias en que se hallaban por Av. Artigas entre Av. Ferre y calle Rivadavia, cuando procedieron a la identificación de una persona, resultando ser menor de edad, el cual, entre sus pertenencias, llevaba una bolsa con una sustancia de origen vegetal y una balanza de precisión, ante lo cual, solicitaron la colaboración de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes realizaron el correspondiente test orientativo, arrojando resultado positivo para cannabis sativa – marihuana, por lo que, posteriormente procedieron a la demora del joven y al secuestro de las cosas.

Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.      