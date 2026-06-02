La Policía demoró a una mujer y secuestró dosis de cocaína

El procedimiento fue realizado alrededor de las 01:30 horas, cuando los efectivos se encontraban en la intersección de las Avenidas Ayacucho y Artigas, donde identificaron a una mujer de 30 años de edad, quien, entre sus prendas de vestir llevaba – siete dosis de una sustancia blanca- para lo cual, el personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, realizo el correspondiente test orientativo, arrojando resultado positivo para clorhidrato de cocaína, procediendo a su demora y al secuestro bajo las formalidades legales correspondientes.
En tanto, la demorada junto a lo secuestrado fueron trasladadas a la Comisaria 5ta. Urbana, donde con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, se iniciaron actuaciones judiciales y se continuaron con los tramites de rigor.