domingo, 7 de junio de 2026

La Policía demoró a varias personas en diversas circunstancias

Durante la noche del viernes 05-06-26 y madrugada de ayer 06-06-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 2 y 5, realizando sus labores específicas, llevaron a cabo distintos procedimientos, donde demoraron a varias personas.  

El primer procedimiento fue realizado por los efectivos del -G.R.I.M. V-, quienes cerca de las 21:00 horas, se encontraban por calles El Chocón y Pedro Crespo, donde divisaron a un hombre mayor de edad, observando los vehículos estacionados del lugar, por lo que, tras proceder a su identificación, el mismo no supo justificar su accionar, siendo demorado.

De igual forma, los mismos efectivos cerca de las 23:00 horas, luego de ser alertados por transeúntes acerca de un grupo de jóvenes ocasionando disturbios en la vía pública por calles Congreso y Río Limay, por lo que, al llegar al lugar divisaron y demoraron a seis jóvenes mayores de edad, quienes no supieron justificar su accionar.

También personal del -G.R.I.M. II- pasada la medianoche encontrándose por calles Saavedra y Valdez Peña, demoraron a un joven de 28 años de edad, quien se encontraba ocasionando disturbios aparentemente bajo los efectos de algún tipo de sustancia y o estupefacientes.

Por lo mismo, efectivos del -G.R.I.M. V- pasadas las 00:10 horas, por calles Tulio Mariño y Fray Marti Porta, observaron a una persona que se encontraba en las afueras de una vivienda y al notar la presencia policial intento retirarse del lugar, por lo que, tras ser identificado como mayor de edad y al no poder justificar su presencia, fue demorado.

Además, el -G.R.I.M. II- siendo la 03:30 horas, circunstancias en que se encontraban por calles combate de Los Pozos y Milán, observaron a una joven molestando a los transeúntes del lugar, quien, al ser identificada de 20 años de edad, fue demorada.

Por último, los uniformados del -G.R.I.M. V- pasadas la 03:30 horas por calles Berazategui y Castelli, demoraron a dos jóvenes mayores de edad, quienes se encontraban observando los domicilios y vehículos estacionados en la zona y además entre sus pertenencias hallaron un arma blanca -tipo daga-.

Al respecto, los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con los trámites de rigor en cada caso.