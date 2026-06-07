La Policía demoró a varias personas en diversas circunstancias

El primer procedimiento fue
realizado por los efectivos del -G.R.I.M. V-, quienes cerca de las 21:00 horas,
se encontraban por calles El Chocón y Pedro Crespo, donde divisaron a un hombre
mayor de edad, observando los vehículos estacionados del lugar, por lo que,
tras proceder a su identificación, el mismo no supo justificar su accionar,
siendo demorado.
De igual forma, los mismos
efectivos cerca de las 23:00 horas, luego de ser alertados por transeúntes
acerca de un grupo de jóvenes ocasionando disturbios en la vía pública por
calles Congreso y Río Limay, por lo que, al llegar al lugar divisaron y demoraron
a seis jóvenes mayores de edad, quienes no supieron justificar su accionar.
También personal del -G.R.I.M.
II- pasada la medianoche encontrándose por calles Saavedra y Valdez Peña,
demoraron a un joven de 28 años de edad, quien se encontraba ocasionando
disturbios aparentemente bajo los efectos de algún tipo de sustancia y o estupefacientes.
Por lo mismo, efectivos del
-G.R.I.M. V- pasadas las 00:10 horas, por calles Tulio Mariño y Fray Marti
Porta, observaron a una persona que se encontraba en las afueras de una
vivienda y al notar la presencia policial intento retirarse del lugar, por lo que,
tras ser identificado como mayor de edad y al no poder justificar su presencia,
fue demorado.
Además, el -G.R.I.M. II- siendo
la 03:30 horas, circunstancias en que se encontraban por calles combate de Los
Pozos y Milán, observaron a una joven molestando a los transeúntes del lugar,
quien, al ser identificada de 20 años de edad, fue demorada.
Por último, los uniformados del
-G.R.I.M. V- pasadas la 03:30 horas por calles Berazategui y Castelli,
demoraron a dos jóvenes mayores de edad, quienes se encontraban observando los
domicilios y vehículos estacionados en la zona y además entre sus pertenencias
hallaron un arma blanca -tipo daga-.
Al respecto, los demorados fueron
trasladados a las comisarías jurisdiccionales correspondientes, donde se
continuaron con los trámites de rigor en cada caso.