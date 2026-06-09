martes, 9 de junio de 2026

La Policía demoró a varias personas en operativos de prevención y detectó pedidos activos de la Justicia

En la jornada de ayer 08-06-26, en el marco de los distintos operativos de prevención y recorridas de seguridad realizados por personal dependientes del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, varias personas fueron demoradas en diferentes sectores de la ciudad, mientras que dos de ellas registraban pedidos de captura por parte autoridades judiciales.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en inmediaciones de avenida Armenia y calle Estados Unidos, donde efectivos policiales interceptaron a un joven que observaba hacia el interior de un domicilio y que intentó retirarse al advertir la presencia policial. Tras ser identificado, se constató que registraba un pedido activo de detención.

Asimismo, durante un operativo integral realizado en jurisdicción de la Comisaría Séptima, en la zona de calles Cosquín y 2 de Abril, los uniformados identificaron a dos hombres que no contaban con documentación. Luego de las consultas correspondientes, se determinó que uno de ellos registraba antecedentes y un pedido activo de búsqueda y localización requerido por un juzgado de familia.

Por otra parte, en avenida Pujol y Baibiene, personal policial demoró a un hombre que se encontraba observando vehículos estacionados en actitud sospechosa. Al momento de ser identificado no poseía documentación personal y se constató que registraba antecedentes policiales.

En otro procedimiento concretado en calles San Juan y Bolívar, tres hombres fueron demorados luego de un llamado al Sistema Integral de Seguridad 911 que alertaba sobre personas que se encontraban merodeando, los mismos no portaban documentación y presentaban antecedentes policiales, aunque no registraban pedidos activos vigentes.

Finalmente, a raíz de una alerta del Sistema Integral de Seguridad 911 por un intento de ingreso a una vivienda, efectivos policiales localizaron y demoraron a un joven que coincidía con las características aportadas por el damnificado. El procedimiento se realizó en inmediaciones de calles Rafaela y Crespo, donde el sospechoso fue interceptado y posteriormente reconocido por el propietario del inmueble como la persona que momentos antes había intentado ingresar a la propiedad.

Los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.