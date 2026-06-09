La Policía demoró a varias personas en operativos de prevención y detectó pedidos activos de la Justicia

Uno de los procedimientos se
llevó a cabo en inmediaciones de avenida Armenia y calle Estados Unidos, donde
efectivos policiales interceptaron a un joven que observaba hacia el interior
de un domicilio y que intentó retirarse al advertir la presencia policial. Tras
ser identificado, se constató que registraba un pedido activo de detención.
Asimismo, durante un operativo
integral realizado en jurisdicción de la Comisaría Séptima, en la zona de
calles Cosquín y 2 de Abril, los uniformados identificaron a dos hombres que no
contaban con documentación. Luego de las consultas correspondientes, se
determinó que uno de ellos registraba antecedentes y un pedido activo de
búsqueda y localización requerido por un juzgado de familia.
Por otra parte, en avenida Pujol
y Baibiene, personal policial demoró a un hombre que se encontraba observando
vehículos estacionados en actitud sospechosa. Al momento de ser identificado no
poseía documentación personal y se constató que registraba antecedentes
policiales.
En otro procedimiento concretado
en calles San Juan y Bolívar, tres hombres fueron demorados luego de un llamado
al Sistema Integral de Seguridad 911 que alertaba sobre personas que se
encontraban merodeando, los mismos no portaban documentación y presentaban
antecedentes policiales, aunque no registraban pedidos activos vigentes.
Finalmente, a raíz de una alerta
del Sistema Integral de Seguridad 911 por un intento de ingreso a una vivienda,
efectivos policiales localizaron y demoraron a un joven que coincidía con las
características aportadas por el damnificado. El procedimiento se realizó en
inmediaciones de calles Rafaela y Crespo, donde el sospechoso fue interceptado
y posteriormente reconocido por el propietario del inmueble como la persona que
momentos antes había intentado ingresar a la propiedad.
Los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.