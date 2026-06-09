martes, 9 de junio de 2026

La Policía demoró a varias personas en distintos procedimientos

En la jornada de ayer y madrugada de hoy, efectivos de los distintos Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada, encontrándose de recorridas de prevención de prevención de ilícitos en diversos procedimientos procedieron a la demora de varias personas y el secuestro de motocicletas.

El primer procedimiento lo realizaron ayer, cerca de las 16:30 horas, personal del GRIM III demoró a un hombre mayor de edad, en inmediaciones de Avenida Pujol y calle Uruguay, quien fue observado merodeando entre vehículos estacionados del lugar.

Asimismo, alrededor de las 17:00 horas, efectivos del GRIM IV identificaron y demoraron a dos hombres en la intersección de calles Azaleas y Remedios de Escalada, quienes se encontraban observando domicilios y vehículos estacionados, generando preocupación entre vecinos y transeúntes del lugar.

Más tarde, siendo aproximadamente las 21:30 horas, personal del GRIM IV en inmediaciones de calles Sevilla y Pasionarias divisaron a un sujeto que se encontraba circulando a bordo de una motocicleta realizando maniobras peligrosas, motivo por lo que fue identificado y demorado un hombre mayor de edad, además del secuestro preventivo de la motocicleta marca Yamaha modelo Crypton 1110c.c-.

Posteriormente, durante la madrugada de hoy 09-06-26, en recorridas cerca de las 02:30 horas, efectivos del GRIM V demoraron a un hombre que observaba viviendas y vehículos estacionados en inmediaciones de calles Los Andes y Guaraníes, sin poder justificar su presencia en el lugar.

Finalmente, alrededor de las 04:30 horas, personal del GRIM IV demoró a un hombre en Avenida Artigas y calle Mariano Moreno, quien ocasionaba disturbios en la vía pública.

Todas las personas fueron trasladas a las dependencias jurisdiccionales donde se continúan con las actuaciones de rigor en cada caso.