La Policía demoró a varias personas en distintos procedimientos

En la jornada de ayer y madrugada
de hoy, efectivos de los distintos Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada,
encontrándose de recorridas de prevención de prevención de ilícitos en diversos
procedimientos procedieron a la demora de varias personas y el secuestro de
motocicletas.
El primer procedimiento lo
realizaron ayer, cerca de las 16:30 horas, personal del GRIM III demoró a un
hombre mayor de edad, en inmediaciones de Avenida Pujol y calle Uruguay, quien
fue observado merodeando entre vehículos estacionados del lugar.
Asimismo, alrededor de las 17:00
horas, efectivos del GRIM IV identificaron y demoraron a dos hombres en la
intersección de calles Azaleas y Remedios de Escalada, quienes se encontraban
observando domicilios y vehículos estacionados, generando preocupación entre
vecinos y transeúntes del lugar.
Más tarde, siendo aproximadamente
las 21:30 horas, personal del GRIM IV en inmediaciones de calles Sevilla y
Pasionarias divisaron a un sujeto que se encontraba circulando a bordo de una
motocicleta realizando maniobras peligrosas, motivo por lo que fue identificado
y demorado un hombre mayor de edad, además del secuestro preventivo de la
motocicleta marca Yamaha modelo Crypton 1110c.c-.
Posteriormente, durante la
madrugada de hoy 09-06-26, en recorridas cerca de las 02:30 horas, efectivos
del GRIM V demoraron a un hombre que observaba viviendas y vehículos
estacionados en inmediaciones de calles Los Andes y Guaraníes, sin poder
justificar su presencia en el lugar.
Finalmente, alrededor de las
04:30 horas, personal del GRIM IV demoró a un hombre en Avenida Artigas y calle
Mariano Moreno, quien ocasionaba disturbios en la vía pública.
Todas las personas fueron trasladas a las dependencias jurisdiccionales donde se continúan con las actuaciones de rigor en cada caso.