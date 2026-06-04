La Policía demoró a varias personas y secuestró una motocicleta de dudosa procedencia

Efectivos de los diferentes
Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada -GRIM-, en el marco de recorridas de
prevención y seguridad desplegados llevaron adelante distintos procedimientos
que derivaron en la demora de varias personas y el secuestro preventivo de una
motocicleta.
El primer procedimiento lo
concretaron en la tarde de ayer 03-06-26, cerca de las 19:00 horas en la
intersección de calles Córdoba y Fray José de la Quintana, donde efectivos del
GRIM III demoraron a un hombre de 34 años, tras ser observado merodeando y divisando
el interior de vehículos estacionados.
Seguidamente, alrededor de las
20:00 horas, personal del GRIM V demoró a dos hombres que se desplazaban en una
motocicleta realizando maniobras peligrosas, poniendo su vida en riesgo y la de
terceros, en inmediaciones de calles Igarzábal y Federico Leloir, además se
procedió al secuestro preventivo de la motocicleta, ya que no contaban con la
correspondiente documentación.
Más tarde, siendo aproximadamente
las 23:15 horas, efectivos del GRIM II en calles Las Piedras y Palermo,
demoraron a un joven de 23 años que se encontraba provocando disturbios en la
vía pública y generando intranquilidad entre los transeúntes.
Posteriormente, cerca de las
00:30 horas, personal del GRIM I, tras ser alertados a través del Sistema
Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto que se encontraba
observando detenidamente los domicilios en inmediaciones de calle Tucumán y
Rivadavia, por lo que se dirigieron al lugar donde demoraron a un hombre mayor
de edad, quien además tenía en su poder una mochila con diversas herramientas.
Asimismo, cerca de las 01:45
horas, efectivos del GRIM V, tras ser alertados a través del Sistema Integral
de Seguridad 911 sobre personas que presuntamente intentaron ingresar a una
vivienda, en inmediaciones de calles Igarzábal y 256, por lo que de manera
inmediata se dijeron al lugar donde lograron la demora de dos hombres mayores
de edad.
Finalmente, alrededor de las
04:00 horas, también personal del GRIM V, demoró a un hombre mayor de edad, que
observaba vehículos estacionados en inmediaciones de Avenida Iberá y Avenida El
Maestro.
Todas las personas demoradas
fueron trasladadas hasta las dependencias jurisdiccionales correspondientes,
donde se continuaron los trámites y actuaciones de rigor.