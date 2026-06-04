jueves, 4 de junio de 2026

La Policía demoró a varias personas y secuestró una motocicleta de dudosa procedencia

Efectivos de los diferentes Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada -GRIM-, en el marco de recorridas de prevención y seguridad desplegados llevaron adelante distintos procedimientos que derivaron en la demora de varias personas y el secuestro preventivo de una motocicleta.

El primer procedimiento lo concretaron en la tarde de ayer 03-06-26, cerca de las 19:00 horas en la intersección de calles Córdoba y Fray José de la Quintana, donde efectivos del GRIM III demoraron a un hombre de 34 años, tras ser observado merodeando y divisando el interior de vehículos estacionados.

Seguidamente, alrededor de las 20:00 horas, personal del GRIM V demoró a dos hombres que se desplazaban en una motocicleta realizando maniobras peligrosas, poniendo su vida en riesgo y la de terceros, en inmediaciones de calles Igarzábal y Federico Leloir, además se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta, ya que no contaban con la correspondiente documentación.

Más tarde, siendo aproximadamente las 23:15 horas, efectivos del GRIM II en calles Las Piedras y Palermo, demoraron a un joven de 23 años que se encontraba provocando disturbios en la vía pública y generando intranquilidad entre los transeúntes.

Posteriormente, cerca de las 00:30 horas, personal del GRIM I, tras ser alertados a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto que se encontraba observando detenidamente los domicilios en inmediaciones de calle Tucumán y Rivadavia, por lo que se dirigieron al lugar donde demoraron a un hombre mayor de edad, quien además tenía en su poder una mochila con diversas herramientas.

Asimismo, cerca de las 01:45 horas, efectivos del GRIM V, tras ser alertados a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre personas que presuntamente intentaron ingresar a una vivienda, en inmediaciones de calles Igarzábal y 256, por lo que de manera inmediata se dijeron al lugar donde lograron la demora de dos hombres mayores de edad.

Finalmente, alrededor de las 04:00 horas, también personal del GRIM V, demoró a un hombre mayor de edad, que observaba vehículos estacionados en inmediaciones de Avenida Iberá y Avenida El Maestro.

Todas las personas demoradas fueron trasladadas hasta las dependencias jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron los trámites y actuaciones de rigor.