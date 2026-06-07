domingo, 7 de junio de 2026

La Policía demoró a varias personas y secuestró una motocicleta

En la jornada de ayer y madrugada de hoy 07-06-26, efectivos policiales del Comando Patrulla realizaron diversos procedimientos, que culminaron con la demora de varias personas y el secuestro preventivo de una motocicleta.

El primer procedimiento tuvo lugar cerca de las 09:00 horas de ayer 06-06-26, cuando efectivos de la patrulla motorizada en inmediaciones de avenida Armenia y calle 24 de Agosto, donde se desarrollaba un evento deportivo, observaron a un hombre que cruzaba reiteradamente la avenida en actitud de merodeo. Al advertir la presencia policial, intentó retirarse del lugar, siendo interceptado e identificado, tratándose de un hombre de 37 años de edad. Tras las averiguaciones efectuadas, los uniformados constataron que registraba un pedido activo vigente, motivo por el cual fue demorado y trasladado a la Comisaría para la prosecución de los trámites correspondientes.

Posteriormente, alrededor de las 09:30 horas, personal policial fue solicitado por el Sistema Integral de Seguridad 911 a inmediaciones de las calles La Pampa y Lisandro Segovia, donde se reportaba una riña. Al arribar al lugar y colaborar con otras unidades ya presentes, los efectivos procedieron a la demora de uno de los involucrados de 40 años de edad, quien fue trasladado a la Comisaría para continuar con las diligencias de rigor.

Asimismo, durante recorridas preventivas realizadas cerca de las 02:00 horas de hoy 07-06-26, efectivos del Comando Patrulla observaron a dos jóvenes deambulando por la zona céntrica, en inmediaciones de calle San Martín entre Tucumán y Buenos Aires. Al ser identificados, manifestaron no poseer documentación personal ni pudieron justificar su presencia en el lugar, por lo que fueron demorados y trasladados a la Comisaría para averiguación de antecedentes.

Por otra parte, alrededor de las 02:00 horas, personal policial que realizaba tareas preventivas por avenida Costanera observó a un motociclista que circulaba a alta velocidad efectuando maniobras peligrosas y zigzagueando entre los vehículos, sin utilizar casco de seguridad. Al intentar identificarlo, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones policiales, iniciándose un seguimiento controlado con las medidas de seguridad correspondientes.

Momentos después, al llegar a inmediaciones de las calles Necochea y Díaz de Vivar, el conductor abandonó la motocicleta en la vía pública e ingresó a un domicilio de la zona. En consecuencia, los uniformados procedieron al secuestro preventivo del rodado, una motocicleta -marca Honda Wave de 110 cc.-.

Al respecto, las personas demoradas y el rodado secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se continuaron con los trámites de rigor en cada caso.