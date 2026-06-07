La Policía demoró a varias personas y secuestró una motocicleta

El primer procedimiento tuvo lugar cerca de las 09:00 horas
de ayer 06-06-26, cuando efectivos de la patrulla motorizada en inmediaciones de
avenida Armenia y calle 24 de Agosto, donde se desarrollaba un evento
deportivo, observaron a un hombre que cruzaba reiteradamente la avenida en
actitud de merodeo. Al advertir la presencia policial, intentó retirarse del
lugar, siendo interceptado e identificado, tratándose de un hombre de 37 años
de edad. Tras las averiguaciones efectuadas, los uniformados constataron que
registraba un pedido activo vigente, motivo por el cual fue demorado y
trasladado a la Comisaría para la prosecución de los trámites correspondientes.
Posteriormente, alrededor de las 09:30 horas, personal
policial fue solicitado por el Sistema Integral de Seguridad 911 a
inmediaciones de las calles La Pampa y Lisandro Segovia, donde se reportaba una
riña. Al arribar al lugar y colaborar con otras unidades ya presentes, los
efectivos procedieron a la demora de uno de los involucrados de 40 años de
edad, quien fue trasladado a la Comisaría para continuar con las diligencias de
rigor.
Asimismo, durante recorridas preventivas realizadas cerca de
las 02:00 horas de hoy 07-06-26, efectivos del Comando Patrulla observaron a
dos jóvenes deambulando por la zona céntrica, en inmediaciones de calle San
Martín entre Tucumán y Buenos Aires. Al ser identificados, manifestaron no
poseer documentación personal ni pudieron justificar su presencia en el lugar,
por lo que fueron demorados y trasladados a la Comisaría para averiguación de
antecedentes.
Por otra parte, alrededor de las 02:00 horas, personal
policial que realizaba tareas preventivas por avenida Costanera observó a un
motociclista que circulaba a alta velocidad efectuando maniobras peligrosas y
zigzagueando entre los vehículos, sin utilizar casco de seguridad. Al intentar
identificarlo, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones policiales,
iniciándose un seguimiento controlado con las medidas de seguridad
correspondientes.
Momentos después, al llegar a inmediaciones de las calles
Necochea y Díaz de Vivar, el conductor abandonó la motocicleta en la vía
pública e ingresó a un domicilio de la zona. En consecuencia, los uniformados
procedieron al secuestro preventivo del rodado, una motocicleta -marca Honda
Wave de 110 cc.-.
Al respecto, las personas demoradas y el rodado secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se continuaron con los trámites de rigor en cada caso.