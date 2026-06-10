miércoles, 10 de junio de 2026

La Policía demoró a varias personas y secuestró una motocicleta

Efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, durante la jornada de ayer 09-06-26, se concretaron distintos procedimientos en el marco de operativos de prevención y seguridad desplegados en diversos sectores de la ciudad, que derivaron en la demora de varias personas y el secuestro preventivo de una motocicleta.

El primer procedimiento lo concretaron alrededor de las 17:30 horas, cuando el personal policial tomo conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 por una presunta riña de gran magnitud en inmediaciones de calles Las Piedras y Nicaragua, motivo por el cual se dirigieron al lugar donde observaron a un sujeto que intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial, siendo identificado y demorado, tratándose de un hombre de 24 años de edad.

Posteriormente, cerca de las 19:30 horas, durante recorridas preventivas por inmediaciones de calles La Pampa y Blas Benjamín de la Vega, divisaron a dos sujetos que se encontraban en la vía pública merodeando entre los domicilios de la zona y al notar la presencia policial ambos emprendieron su huida, lográndose la demora de uno de ellos, tratándose de un hombre de 26 años de edad, quien no supo justificar su accionar.

Finalmente, siendo aproximadamente las 20:30 horas, en inmediaciones de calles La Pampa y Cuarto Centenario del Barrio Pío X, los efectivos detectaron una motocicleta con dos ocupantes que circulaban realizando maniobras peligrosas, por lo que se procedió a la identificación y demora de dos hombres mayores de edad, además al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Zanella ZB 110 cc- de la cual no pudieron acreditar la propiedad.

Las personas demoradas fueron trasladadas hasta las dependencias jurisdiccionales, donde se continuaron las diligencias de rigor.