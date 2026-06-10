La Policía demoró a varias personas y secuestró una motocicleta

El primer procedimiento lo
concretaron alrededor de las 17:30 horas, cuando el personal policial tomo
conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 por una presunta
riña de gran magnitud en inmediaciones de calles Las Piedras y Nicaragua, motivo
por el cual se dirigieron al lugar donde observaron a un sujeto que intentó
darse a la fuga al advertir la presencia policial, siendo identificado y
demorado, tratándose de un hombre de 24 años de edad.
Posteriormente, cerca de las
19:30 horas, durante recorridas preventivas por inmediaciones de calles La
Pampa y Blas Benjamín de la Vega, divisaron a dos sujetos que se encontraban en
la vía pública merodeando entre los domicilios de la zona y al notar la
presencia policial ambos emprendieron su huida, lográndose la demora de uno de
ellos, tratándose de un hombre de 26 años de edad, quien no supo justificar su
accionar.
Finalmente, siendo
aproximadamente las 20:30 horas, en inmediaciones de calles La Pampa y Cuarto
Centenario del Barrio Pío X, los efectivos detectaron una motocicleta con dos
ocupantes que circulaban realizando maniobras peligrosas, por lo que se procedió
a la identificación y demora de dos hombres mayores de edad, además al
secuestro preventivo de una motocicleta -marca Zanella ZB 110 cc- de la cual no
pudieron acreditar la propiedad.
Las personas demoradas fueron
trasladadas hasta las dependencias jurisdiccionales, donde se continuaron las
diligencias de rigor.