martes, 2 de junio de 2026

La Policía demoró a varias personas, secuestró una moto y elementos de dudosa procedencia

En la noche del domingo 31-05-26 y madrugada de ayer 01-06-26, efectivos de los Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M-, encontrándose en operativos de prevención y seguridad desplegados en distintos sectores de la ciudad, realizaron diversos que derivaron en el secuestro de una motocicleta, un arma blanca y la demora de varias personas.

El primer procedimiento lo concretaron en la noche de ayer alrededor de las 23:30 horas, el personal del GRIM V en inmediaciones de calles Tierra del Fuego y Arequipa, donde observaron a dos sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta -marca Honda modelo Titan 150c.c- realizando maniobras peligrosas poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros, por lo que estos al notar la presencia policial abandonaron el rodado en la vía pública y se dieron a la fuga, es así que procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta.

Posteriormente, en la madrugada de ayer 01-06-26, cerca de las 03:00 horas, efectivos del GRIM V demoraron a dos hombres mayores de edad, en la intersección de calles Roldán y Alta Gracia, quienes se encontraban observando vehículos estacionados y viviendas de la zona.

En otro procedimiento, personal del GRIM II demoró a un hombre mayor de edad en inmediaciones de calles Gascón y Zapiola, que se encontraba merodeando por el lugar observando domicilios y vehículos, además se halló entre sus prendas un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros, el cual fue secuestrado preventivamente.

Asimismo, alrededor de las 03:30 horas, efectivos del GRIM V demoraron a un hombre en la intersección de calle Roldán y calle 478, tras ser alertados por un vecino que aparentemente el mismo habría intentado violentar la cerradura de un vehículo estacionado en la zona, además los uniformados hallaron entre sus prendas una llave modificada, comúnmente conocida como “chupete”, elemento frecuentemente utilizado para vulnerar cerraduras.

Las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron trasladas a las respectivas dependencias jurisdiccionales, donde se continúan las diligencias de rigor.