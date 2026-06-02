La Policía demoró a varias personas, secuestró una moto y elementos de dudosa procedencia

El primer procedimiento lo concretaron en la noche de ayer alrededor de
las 23:30 horas, el personal del GRIM V en inmediaciones de calles Tierra del
Fuego y Arequipa, donde observaron a dos sujetos que circulaban a bordo de una
motocicleta -marca Honda modelo Titan 150c.c- realizando maniobras peligrosas
poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros, por lo que estos al
notar la presencia policial abandonaron el rodado en la vía pública y se dieron
a la fuga, es así que procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta.
Posteriormente, en la madrugada de ayer 01-06-26, cerca de las 03:00
horas, efectivos del GRIM V demoraron a dos hombres mayores de edad, en la
intersección de calles Roldán y Alta Gracia, quienes se encontraban observando
vehículos estacionados y viviendas de la zona.
En otro procedimiento, personal del GRIM II demoró a un hombre mayor de
edad en inmediaciones de calles Gascón y Zapiola, que se encontraba merodeando
por el lugar observando domicilios y vehículos, además se halló entre sus
prendas un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros, el cual fue secuestrado
preventivamente.
Asimismo, alrededor de las 03:30 horas, efectivos del GRIM V demoraron a un
hombre en la intersección de calle Roldán y calle 478, tras ser alertados por
un vecino que aparentemente el mismo habría intentado violentar la cerradura de
un vehículo estacionado en la zona, además los uniformados hallaron entre sus
prendas una llave modificada, comúnmente conocida como “chupete”, elemento
frecuentemente utilizado para vulnerar cerraduras.
Las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron trasladas a las
respectivas dependencias jurisdiccionales, donde se continúan las diligencias
de rigor.