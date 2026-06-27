La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Villa Raquel: Hay tres personas demoradas

La orden fue diligenciada en una vivienda ubicada por calles
Matheu y Castelli del Barrio Villa Raquel, donde bajo las formalidades legales
procedieron al secuestro de dinero en efectivo, dos celulares, una tijera, 34
dosis y 1 piedra de una sustancia blanquecina y 1 envoltorio con sustancia de
origen vegetal, los cuales, tras el correspondiente test orientativo arrojaron
resultados positivos para cocaína y marihuana, también, en el lugar se procedió
a la detención de tres personas mayores de edad, presuntamente vinculadas al
hecho.
Los detenidos y lo secuestrado fueron puestos a disposición
de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada
dependencia, donde se continuaron con los tramites del caso.