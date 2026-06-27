sábado, 27 de junio de 2026

La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Villa Raquel: Hay tres personas demoradas

En la jornada de ayer 26-06-26, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado en el marco de una causa por supuesto narcomenudeo con la intervención de la Unidad Fiscal de investigaciones, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron varias cosas, entre ellas dosis de cocaína y marihuana, además, tres personas fueron puestas a disposición de la justicia.

La orden fue diligenciada en una vivienda ubicada por calles Matheu y Castelli del Barrio Villa Raquel, donde bajo las formalidades legales procedieron al secuestro de dinero en efectivo, dos celulares, una tijera, 34 dosis y 1 piedra de una sustancia blanquecina y 1 envoltorio con sustancia de origen vegetal, los cuales, tras el correspondiente test orientativo arrojaron resultados positivos para cocaína y marihuana, también, en el lugar se procedió a la detención de tres personas mayores de edad, presuntamente vinculadas al hecho.

Los detenidos y lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites del caso.