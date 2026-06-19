viernes, 19 de junio de 2026

La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Santa María a detuvo a dos personas

En horas de la siesta de ayer 18-06-26, en el marco de labores de investigación desplegadas por presunta comercialización de estupefacientes, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, efectivos policiales de la Dirección general de Drogas peligrosas y crimen organizado, diligenciaron un allanamiento en el barrio Santa María de esta ciudad, logrando desarticular un presunto punto de venta de drogas.

El procedimiento se concretó luego de un paciente trabajo de investigación desplegado, el cual llevó a los efectivos a diligenciar un oficio judicial, el cual arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de 79 dosis de cocaína, 3 dosis de marihuana, 6 teléfonos celulares, una notebook y diversos elementos utilizados para el corte, fraccionamiento y comercialización de sustancias prohibidas.

Asimismo, durante el operativo fueron detenidas dos personas -un hombre y una mujer mayores de edad-, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial competente junto con los elementos secuestrados.