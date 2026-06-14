domingo, 14 de junio de 2026

La Policía intensifica los controles en Rutas Provinciales y Nacionales

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Tránsito y Caminera, llevan adelante operativos de contralor de vehículos e identificación de personas en distintas Rutas de la Provincia, entre ellas Ruta Provinciales N.º 99, N.º 43, Nº5.

Cabe señalar que entre la jornada de ayer y hoy 14-06-26 se labraron más de 40 actas por distintas infracciones.

Además, los mencionados efectivos se encuentran realizando diariamente recorridas de prevención de siniestros viales por Ruta Nacional Nº 12.