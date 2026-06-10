La Policía investiga un caso de abuso sexual a una menor de edad, hay un demorado

La Policía de Corrientes informa que, tras tomar conocimiento de un supuesto hecho de abuso, que tomó trascendencia pública y que habría ocurrido en inmediaciones de las calles San Martín y La Rioja de esta Capital, se iniciaron actuaciones de oficio con conocimiento e intervención del Fiscal de turno.
De acuerdo con los testimonios
recabados en el lugar, un hombre habría protagonizado una conducta inapropiada
hacia una menor de edad, dándose posteriormente a la fuga. Como resultado de
las tareas desplegadas por el personal policial, se logró la demora de una
persona sindicada como presunto autor del hecho.
Cabe señalar que, hasta el
momento, la presunta damnificada ni sus familiares se hicieron presentes para
formalizar la correspondiente denuncia, no obstante, en la División de delitos
sexuales, se continúan con las diligencias investigativas de rigor para el
total esclarecimiento de lo sucedido.