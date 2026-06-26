La Policía realizó distintos operativos de control vehicular e identificación de personas

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la jornada de ayer 25-06-26, efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, junto a sus pares de las Comisarias 2da. y 12da. Urbanas, realizaron amplios operativos de contralor en distintas zonas que corresponden a las citadas dependencias.
Primeramente, en jurisdicción de
la Comisaria 2º Urbana, el operativo dio inicio alrededor de las 14:30 hasta
pasadas las 15:30 horas; Posteriormente, desde las 16:00 a las 17:00 horas
aproximadamente, los procedimientos de contralor se realizaron en zonas de la
Comisaria 12º Urbana y en ambas a oportunidades se identificaron y demoraron a
varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también el
control de documentaciones de diferentes rodados.
Las personas demoradas y rodados
secuestrados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales
correspondientes a fin de continuar con las diligencias de cada caso.