jueves, 4 de junio de 2026

La Policía realizó operativos de control vehicular e identificación de personas

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la jornada de ayer 03-06-26, efectivos Policiales de la Comisaria Segunda Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares de la Comisaria 12º Urbana y del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.-, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.

Dando cumplimiento al operativo identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes rodados.

Las personas demoradas fueron trasladadas hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.