La Policía realizó operativos de control vehicular e identificación de personas

En el Marco Integral de Seguridad
y Prevención del Delito, durante la jornada de ayer 03-06-26, efectivos
Policiales de la Comisaria Segunda Urbana en forma conjunta y coordinada con
sus pares de la Comisaria 12º Urbana y del Grupo de Intervención Rápida
-G.I.R.-, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha
jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.
Dando cumplimiento al operativo
identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes
rodados.
Las personas demoradas fueron trasladadas hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.