miércoles, 17 de junio de 2026

La Policía realizó operativos de control vehicular e identificación de personas

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la tarde de ayer 16-06-26, efectivos Policiales de la Comisaria Vigésima Tercera y Segunda Urbana, en forma conjunta y coordinada con sus pares del GIR y GRIM Vº, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas circunstancias y zonas de dichas jurisdicciones de las mencionadas comisarías de esta ciudad.

En principio, personal de la Comisaria 2da, junto al GIR llevaron a cabo los operativos desde las 14:30 horas hasta pasada las 15:30 horas, oportunidad en que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes rodados,

De igual forma, de 15:00 a 16:00 horas, efectivos de la Comisaria 23ra en forma conjunta con el GRIM Vº realizaron el mismo operativo en zonas de la jurisdicción de la mencionada dependencia.

Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.