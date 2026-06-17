La Policía realizó operativos de control vehicular e identificación de personas

En principio, personal de la
Comisaria 2da, junto al GIR llevaron a cabo los operativos desde las 14:30
horas hasta pasada las 15:30 horas, oportunidad en que identificaron y
demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también
el control de documentaciones de diferentes rodados,
De igual forma, de 15:00 a 16:00
horas, efectivos de la Comisaria 23ra en forma conjunta con el GRIM Vº
realizaron el mismo operativo en zonas de la jurisdicción de la mencionada
dependencia.
Las personas demoradas y rodados
secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de
continuar con las diligencias del caso.