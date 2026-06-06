La Policía realizó operativos de control vehicular e identificación de personas en distintos puntos de la ciudad

El primero de los operativos se
llevó a cabo en jurisdicción de la Comisaria 7ma. Urbana conjuntamente con
personal del Destacamento San Marcos, dando inicio alrededor de las 14:00,
concluyendo, pasadas las 17:00 horas, oportunidad, en que identificaron y
demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así
también el control de documentaciones de diferentes rodados.
De igual forma, efectivos de la
Comisarias 4ta. Urbana en conjunto con sus pares de la GRIM III realizaron los
distintos controles e identificaciones de personas y vehículos, en el horario
comprendido de 15:30 a 19:00 horas aproximadamente.
Las personas demoradas y rodados
secuestrados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales
correspondientes, a fin de continuar con las diligencias de cada caso.