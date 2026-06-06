sábado, 6 de junio de 2026

La Policía realizó operativos de control vehicular e identificación de personas en distintos puntos de la ciudad

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la tarde de hoy 05-06-26, efectivos Policiales de la Comisarias Cuarta y Séptima Urbanas, en distintas circunstancias llevaron a cabo operativos de contralor, en diferentes zonas de dichas jurisdicciones.

El primero de los operativos se llevó a cabo en jurisdicción de la Comisaria 7ma. Urbana conjuntamente con personal del Destacamento San Marcos, dando inicio alrededor de las 14:00, concluyendo, pasadas las 17:00 horas, oportunidad, en que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes rodados.

De igual forma, efectivos de la Comisarias 4ta. Urbana en conjunto con sus pares de la GRIM III realizaron los distintos controles e identificaciones de personas y vehículos, en el horario comprendido de 15:30 a 19:00 horas aproximadamente.    

Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes, a fin de continuar con las diligencias de cada caso.