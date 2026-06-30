martes, 30 de junio de 2026

La Policía recuperó 22 animales vacunos tras seguir la línea investigativa de la camioneta con “doble fondo”

EN MERCEDES Y LA CRUZ

Efectivos policiales de las Unidades Especiales de Seguridad Rural y Ecológica (PRIAR) de Mercedes y La Cruz, en el marco de una investigación llevada adelante en colaboración con la unidad fiscal interviniente, lograron desarticular una presunta maniobra vinculada al delito de abigeato, recuperando 22 cabezas de ganado de dudosa procedencia, varias de las cuales ya fueron identificadas y restituidas judicialmente a sus legítimos propietarios.

La investigación se inició días atrás, cuando personal del PRIAR Mercedes, durante un operativo de control sobre la Ruta Nacional N.º 123, interceptó una camioneta -tipo rastrojero- en cuyo interior descubrió un doble fondo especialmente acondicionado para ocultar cortes de carne vacuna, presuntamente obtenidos de manera ilícita. En ese procedimiento fue aprehendido un hombre mayor de edad, quien quedó vinculado a la causa iniciada por presunto abigeato e infracción al artículo 206 del Código Penal, con intervención de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental.

A partir de ese procedimiento, los investigadores profundizaron las tareas y establecieron la posible vinculación del aprehendido con un establecimiento rural, ubicado en paraje Alem Cué, jurisdicción de La Cruz. En un primer oficio judicial ya se había secuestrado el cuero de un bovino cuya marca y señal pertenecía a un productor de la zona, fortaleciendo la hipótesis investigativa.

Posteriormente, una nueva denuncia formulada por una productora ganadera por la sustracción de alrededor de veinte animales vacunos, motivó un nuevo allanamiento en el mismo establecimiento, llevado adelante por efectivos del PRIAR La Cruz, con colaboración del PRIAR Mercedes, donde se realizó un exhaustivo relevamiento de la totalidad de la hacienda existente.

Como resultado del procedimiento, fueron secuestradas preventivamente 22 cabezas de ganado, las cuales quedaron bajo depósito judicial. Tras el examen técnico pericial y el análisis de marcas y señales, se logró establecer que cinco animales pertenecían a una de las denunciantes, dos a otra productora y siete a un tercer damnificado, mientras que otros siete bovinos continúan siendo sometidos al proceso de identificación y un ternero carecía de marca, permaneciendo todos a disposición de la autoridad judicial.

Al respecto, cabe señalar que el hallazgo de la carne oculta en el vehículo, fue el elemento que permitió reconstruir la maniobra delictiva y avanzar sobre el establecimiento rural donde presuntamente eran ocultados los animales sustraídos, quedando ambas causas estrechamente vinculadas en el marco de la investigación judicial, por lo que en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor que corresponde.