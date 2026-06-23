La Policía recuperó cuatro teléfonos celulares de alta gama y buscan a sus propietarios

Las distintas labores
investigativas realizadas posibilito secuestrar cuatro teléfonos celulares -
marca IPhone 11 pro, 11, 13 y 10- de los cuales, los dos primeros mencionados
fueron denunciados como sustraídos, siendo entregados a sus propietarios bajo
las formalidades legales.
En tanto, los dos siguientes -
IPhone 10 y 13- fueron llevados a la citada dependencia, donde permanecen
resguardados, por lo que, desde la Policía de Corrientes se solicita que
aquella persona que reconozca alguno de los aparatos y pueda acreditar fehacientemente
su propiedad mediante documentación correspondiente, se acerque a la citada
dependencia policial a fin de realizar los trámites pertinentes para su
restitución al legítimo propietario.