martes, 23 de junio de 2026

La Policía recuperó cuatro teléfonos celulares de alta gama y buscan a sus propietarios

En la jornada del domingo 21-06-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Cuarta Urbana, en colaboración a la Unidad Fiscal de investigaciones, tras realizar amplias labores de investigación, secuestraron cuatro teléfonos celulares presuntamente vinculados a distintos hechos delictivos que se investigan.

Las distintas labores investigativas realizadas posibilito secuestrar cuatro teléfonos celulares - marca IPhone 11 pro, 11, 13 y 10- de los cuales, los dos primeros mencionados fueron denunciados como sustraídos, siendo entregados a sus propietarios bajo las formalidades legales.

En tanto, los dos siguientes - IPhone 10 y 13- fueron llevados a la citada dependencia, donde permanecen resguardados, por lo que, desde la Policía de Corrientes se solicita que aquella persona que reconozca alguno de los aparatos y pueda acreditar fehacientemente su propiedad mediante documentación correspondiente, se acerque a la citada dependencia policial a fin de realizar los trámites pertinentes para su restitución al legítimo propietario.