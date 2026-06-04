La Policía recuperó un teléfono celular recientemente sustraído, hay un demorado

En horas de la mañana de ayer
03-06-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Primera Urbana, tras
tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron
hallar y recuperar un teléfono celular recientemente sustraído y aprehendieron
al presunto autor del hecho.
El procedimiento lo realizaron
cerca de las 07:30horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de un
teléfono celular -marca IPhone modelo 13 PRO-, ante tal circunstancia y de
forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e
intensificaron los patrullajes por la zona, logrando a los pocos minutos hallar
y recuperar el dispositivo recientemente sustraído, así mismo procedieron a la
aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre mayor de edad.
El hombre y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.