jueves, 4 de junio de 2026

La Policía recuperó un teléfono celular recientemente sustraído, hay un demorado

En horas de la mañana de ayer 03-06-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Primera Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar un teléfono celular recientemente sustraído y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron cerca de las 07:30horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de un teléfono celular -marca IPhone modelo 13 PRO-, ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar el dispositivo recientemente sustraído, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre mayor de edad.

El hombre y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.