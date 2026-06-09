martes, 9 de junio de 2026

La Policía recuperó un teléfono celular recientemente sustraído

En la jornada de ayer 08-06-26, efectivos policiales de la Comisaría Séptima Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar un teléfono celular recientemente sustraído.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de un teléfono celular -marca Honor- en inmediaciones de la Plaza Constituyentes, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron intensos patrullajes por la zona, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar el dispositivo recientemente sustraído.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.