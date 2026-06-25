La Policía recuperó una bicicleta recientemente sutraída, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción de una bicicleta -marca SLP,
rodado 29-, que se encontraba en un domicilio ubicado en cercanías de calles
Niño Jesús y Almirante Brown de esta ciudad, por lo que ante tal circunstancia
y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación
e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando en inmediaciones del
barrio Pujol hallar y recuperar el rodado de audio recientemente sustraído, así
mismo procedieron a la demora del presunto autor del hecho, un hombre de 31
años de edad.
El hombre y lo recuperado fueron
puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que
corresponden.