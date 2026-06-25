jueves, 25 de junio de 2026

La Policía recuperó una bicicleta recientemente sutraída, hay un demorado

En la jornada de ayer 25-06-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, en conjunto con personal de la Comisaría Quinta Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una bicicleta recientemente sustraída y demorar al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una bicicleta -marca SLP, rodado 29-, que se encontraba en un domicilio ubicado en cercanías de calles Niño Jesús y Almirante Brown de esta ciudad, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando en inmediaciones del barrio Pujol hallar y recuperar el rodado de audio recientemente sustraído, así mismo procedieron a la demora del presunto autor del hecho, un hombre de 31 años de edad.

El hombre y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.