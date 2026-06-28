La Policía recuperó una moto denunciada como sustraída, además secuestró un automóvil y demoró a dos personas

El procedimiento se concretó
luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de
una motocicleta – marca Honda Wave 110cc. -, por lo que, se iniciaron arduas
tareas de investigación y tras la inspección de las cámaras de seguridad, se
pudo determinar que en el hecho, aparentemente, habría participado un vehículo
automotor.
En este contexto, la línea
investigativa posibilito a los citados efectivos localizar y demorar a dos
jóvenes mayores de edad, además, secuestrar un automóvil –marca Fiat Siena- los
cuales presuntamente guardarían relación con el hecho que se investiga, posteriormente,
lograron recuperar el rodado, denunciado como sustraído, abandonado en la vía
pública.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.