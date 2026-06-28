domingo, 28 de junio de 2026

La Policía recuperó una moto denunciada como sustraída, además secuestró un automóvil y demoró a dos personas

Efectivos policiales de la Comisaria Sexta Urbana junto a sus pares de la Unidad Especial Antiarrebatos en el marco de una causa judicial que se investiga por – supuesto Robo -, con la intervención de la Unidad Fiscal interviniente, tras realizar una paciente tarea investigativa, recuperaron una motocicleta, secuestraron un automóvil y demoraron a dos jóvenes.

El procedimiento se concretó luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc. -, por lo que, se iniciaron arduas tareas de investigación y tras la inspección de las cámaras de seguridad, se pudo determinar que en el hecho, aparentemente, habría participado un vehículo automotor.  

En este contexto, la línea investigativa posibilito a los citados efectivos localizar y demorar a dos jóvenes mayores de edad, además, secuestrar un automóvil –marca Fiat Siena- los cuales presuntamente guardarían relación con el hecho que se investiga, posteriormente, lograron recuperar el rodado, denunciado como sustraído, abandonado en la vía pública.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites de rigor.