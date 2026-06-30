La Policía recuperó una moto denunciada como sustraída

Luego de tomar conocimiento de un
hecho delictivo ocurrido por calle Almirante Brown de esta ciudad, donde
personas de identidad desconocida habrían sustraído una motocicleta – marca
Honda wave 110cc.-, los citados efectivos iniciaron las investigaciones
correspondientes al caso, la cual los llevo hasta inmediaciones del Bº
Esperanza, donde divisaron a un hombre circulando en un rodado con similares
características al denunciado como sustraído y tras una breve persecución
controlada, la persona abandonó el rodado en la vía pública, perdiéndose en la
zona, procediendo posteriormente al secuestro de la motocicleta.
El rodado recuperado fue puesto a
disposición de la justica y trasladados a la citada dependencia, donde se
prosiguieron con los trámites de rigor.