martes, 30 de junio de 2026

La Policía recuperó una moto denunciada como sustraída

En la jornada de ayer 29-06-26, efectivos policiales de la Comisaria 5ta. Urbana en colaboración a la Unidad Fiscal de investigaciones y en relación a un legajo judicial en curso, tras diversas labores investigativas, recuperaron una motocicleta recientemente sustraída.

Luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo ocurrido por calle Almirante Brown de esta ciudad, donde personas de identidad desconocida habrían sustraído una motocicleta – marca Honda wave 110cc.-, los citados efectivos iniciaron las investigaciones correspondientes al caso, la cual los llevo hasta inmediaciones del Bº Esperanza, donde divisaron a un hombre circulando en un rodado con similares características al denunciado como sustraído y tras una breve persecución controlada, la persona abandonó el rodado en la vía pública, perdiéndose en la zona, procediendo posteriormente al secuestro de la motocicleta.

El rodado recuperado fue puesto a disposición de la justica y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los trámites de rigor.