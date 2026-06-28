La Policía recuperó una moto robada, hay un demorado

Luego de tomar conocimiento de un
hecho delictivo ocurrido por calles Ameghino entre Esteban Bajac y Mar del
Plata, donde personas de identidad desconocida habían sustraído una motocicleta
– marca Corven Energy 110cc.-, los citados efectivos iniciaron las
investigaciones correspondientes al caso, la cual los llevo hasta un descampado
ubicado en el barrio Canal 13, donde hallaron y recuperaron el rodado
denunciado como sustraído, además, demoraron a una persona, quien estaría
presuntamente vinculada al hecho.
La motocicleta recuperada y el demorado fueron puestos a disposición de la justica y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los trámites de rigor.