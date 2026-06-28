domingo, 28 de junio de 2026

La Policía recuperó una moto robada, hay un demorado

En la víspera, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos en colaboración a la Unidad Fiscal de investigaciones y en relación a un legajo judicial en curso, tras diversas labores investigativas, recuperaron una motocicleta recientemente sustraída y demoraron a una persona.

Luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo ocurrido por calles Ameghino entre Esteban Bajac y Mar del Plata, donde personas de identidad desconocida habían sustraído una motocicleta – marca Corven Energy 110cc.-, los citados efectivos iniciaron las investigaciones correspondientes al caso, la cual los llevo hasta un descampado ubicado en el barrio Canal 13, donde hallaron y recuperaron el rodado denunciado como sustraído, además, demoraron a una persona, quien estaría presuntamente vinculada al hecho.         

La motocicleta recuperada y el demorado fueron puestos a disposición de la justica y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los trámites de rigor.