domingo, 28 de junio de 2026

La Policía recuperó una motocicleta robada, hay un demorado

En la víspera, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre que trasladaba una motocicleta, la cual resulto encontrarse denunciada como sustraída.

El procedimiento se concretó pasadas las 16:30 horas, cuando los citados efectivos se encontraban por calle Velez Sarsfield y Avenida Ferre, donde visualizaron a una persona llevando a su lado una motocicleta – marca Corven Energy 110 cc.- y al proceder a su identificación, resultando ser de 27 años de edad, no supo justificar la procedencia del mismo, además, a simple vista el tambor de ignición del rodado se observaba violentado, procediendo a la demora del mismo.

Posteriormente y siguiendo la línea investigativa, el rodado resulto haber sido denunciado como sustraída momentos antes, por lo que, junto al demorado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias del caso.