La Policía recuperó una motocicleta robada, hay un demorado

El procedimiento se concretó
pasadas las 16:30 horas, cuando los citados efectivos se encontraban por calle
Velez Sarsfield y Avenida Ferre, donde visualizaron a una persona llevando a su
lado una motocicleta – marca Corven Energy 110 cc.- y al proceder a su
identificación, resultando ser de 27 años de edad, no supo justificar la
procedencia del mismo, además, a simple vista el tambor de ignición del rodado
se observaba violentado, procediendo a la demora del mismo.
Posteriormente y siguiendo la línea investigativa, el rodado resulto haber sido denunciado como sustraída momentos antes, por lo que, junto al demorado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias del caso.