viernes, 26 de junio de 2026

La Policía secuestró una bicicleta abandonada por un sujeto y una moto por conducción peligrosa

En la tarde de ayer 25-06-26 efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, concretaron dos procedimientos que permitieron el secuestro preventivo de una bicicleta presuntamente abandonada por un sospechoso y la demora de un motociclista que circulaba realizando maniobras peligrosas.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 15:30, en inmediaciones de calles 256 y Kaukarí, donde efectivos que realizaban recorridas preventivas observaron a un sujeto conocido por el alias de "Ratita" trasladando una bicicleta. Al intentar identificarlo, el individuo arrojó el rodado y se dio a la fuga, ingresando a un domicilio de la zona, logrando evadir la intervención policial. En el lugar se procedió al secuestro preventivo de una bicicleta -marca Top Mega, rodado 20-, la cual fue trasladada a la Comisaría Decimoquinta, donde se continúan las actuaciones correspondientes a fin de establecer su procedencia y propiedad.

Posteriormente, cerca de las 16:30, en la intersección de calles Aconcagua y Tunuyán, otro móvil policial fue alertado sobre un motociclista que circulaba realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros. Tras ser interceptado, el conductor no pudo acreditar su identidad ni la propiedad del rodado, por lo que se procedió a la demora del conductor, de 29 años de edad, y al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Corven Energy-. Tanto el demorado como el vehículo fueron trasladados a la Comisaría Séptima, donde se prosiguen las diligencias de rigor.