La Policía secuestró una bicicleta abandonada por un sujeto y una moto por conducción peligrosa

El primero de los hechos ocurrió
alrededor de las 15:30, en inmediaciones de calles 256 y Kaukarí, donde
efectivos que realizaban recorridas preventivas observaron a un sujeto conocido
por el alias de "Ratita" trasladando una bicicleta. Al intentar
identificarlo, el individuo arrojó el rodado y se dio a la fuga, ingresando a
un domicilio de la zona, logrando evadir la intervención policial. En el lugar
se procedió al secuestro preventivo de una bicicleta -marca Top Mega, rodado
20-, la cual fue trasladada a la Comisaría Decimoquinta, donde se continúan las
actuaciones correspondientes a fin de establecer su procedencia y propiedad.
Posteriormente, cerca de las 16:30, en la intersección de calles Aconcagua y Tunuyán, otro móvil policial fue alertado sobre un motociclista que circulaba realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros. Tras ser interceptado, el conductor no pudo acreditar su identidad ni la propiedad del rodado, por lo que se procedió a la demora del conductor, de 29 años de edad, y al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Corven Energy-. Tanto el demorado como el vehículo fueron trasladados a la Comisaría Séptima, donde se prosiguen las diligencias de rigor.