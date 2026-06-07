domingo, 7 de junio de 2026

La Policía secuestró una motocicleta abandonada por su conductor tras una persecución

En la mañana de ayer 06-06-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 2 llevaron adelante un procedimiento que culminó con el secuestro preventivo de una motocicleta.

El hecho se registró cerca de las 10:30 horas, cuando personal del G.R.I.M. II se encontraba realizando recorridas de prevención de ilícitos por la zona del barrio Pirayuí. En esas circunstancias, al transitar por calle 1 entre calle 2 y Pablo Obregón, observaron una motocicleta, con características compatibles con una -marca Honda Wave-, que circulaba sin llave de ignición colocada.

Al advertir la presencia policial, el conductor emprendió la huida, iniciándose un seguimiento controlado por parte de los uniformados. Momentos después, el sujeto abandonó el rodado en la vía pública y continuó su fuga a pie por calles aledañas, logrando darse a la fuga.

Tras inspeccionar el vehículo, los efectivos constataron diversas irregularidades, entre ellas la ausencia de tambor de arranque y la utilización de un sistema de encendido directo, procediéndose al secuestro preventivo de la motocicleta para las diligencias correspondientes.

Asimismo, de las averiguaciones efectuadas sobre la numeración del motor y cuadro, se estableció que el rodado registraba una prohibición de circular vigente, conforme a los datos obrantes en los registros oficiales.

Finalmente, la motocicleta fue trasladada a la Comisaría Vigésima, donde se prosiguió con los trámites de rigor y las actuaciones correspondientes.