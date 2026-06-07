La Policía secuestró una motocicleta abandonada por su conductor tras una persecución

El hecho se registró cerca de las
10:30 horas, cuando personal del G.R.I.M. II se encontraba realizando
recorridas de prevención de ilícitos por la zona del barrio Pirayuí. En esas
circunstancias, al transitar por calle 1 entre calle 2 y Pablo Obregón, observaron
una motocicleta, con características compatibles con una -marca Honda Wave-,
que circulaba sin llave de ignición colocada.
Al advertir la presencia
policial, el conductor emprendió la huida, iniciándose un seguimiento
controlado por parte de los uniformados. Momentos después, el sujeto abandonó
el rodado en la vía pública y continuó su fuga a pie por calles aledañas,
logrando darse a la fuga.
Tras inspeccionar el vehículo,
los efectivos constataron diversas irregularidades, entre ellas la ausencia de
tambor de arranque y la utilización de un sistema de encendido directo,
procediéndose al secuestro preventivo de la motocicleta para las diligencias
correspondientes.
Asimismo, de las averiguaciones
efectuadas sobre la numeración del motor y cuadro, se estableció que el rodado
registraba una prohibición de circular vigente, conforme a los datos obrantes
en los registros oficiales.
Finalmente, la motocicleta fue
trasladada a la Comisaría Vigésima, donde se prosiguió con los trámites de
rigor y las actuaciones correspondientes.