Lavalle: Recuperan una moto que fue robada en Bs. As.

El procedimiento se concretó en
el marco de diversas labores de prevención e investigación, oportunidad en que
localizaron una motocicleta -marca Mondial de 110 cc-, sin dominio colocado y
con faltantes de partes plásticas. Tras las verificaciones correspondientes, se
constató que el rodado registraba un pedido de secuestro en el marco de una
causa por supuesto robo simple, denunciada en el año 2023 ante la Comisaría San
Martín Seccional Segunda de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires.
Ante tal circunstancia de todo
ello, se puso en conocimiento de la autoridad judicial competente, procediendo
al secuestro preventivo del rodado, siendo trasladado a la citada dependencia
policial donde se prosigue con los tramites que corresponden.