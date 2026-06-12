viernes, 12 de junio de 2026

Lavalle: Recuperan una moto que fue robada en Bs. As.

En la jornada de ayer 11-06-26, Efectivos de la Comisaría de Distrito Lavalle, tras tareas investigativas desarrolladas por personal de la dependencia, lograron secuestrar una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo en la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se concretó en el marco de diversas labores de prevención e investigación, oportunidad en que localizaron una motocicleta -marca Mondial de 110 cc-, sin dominio colocado y con faltantes de partes plásticas. Tras las verificaciones correspondientes, se constató que el rodado registraba un pedido de secuestro en el marco de una causa por supuesto robo simple, denunciada en el año 2023 ante la Comisaría San Martín Seccional Segunda de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires.

Ante tal circunstancia de todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad judicial competente, procediendo al secuestro preventivo del rodado, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites que corresponden.