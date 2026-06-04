jueves, 4 de junio de 2026

Lomas de González: La Policía recuperó un perro denunciado como extraviado y lo restituyó a su dueño

Ayer 03-06-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Lomas de González, llevaron adelante tareas investigativas que permitieron recuperar un perro que había sido extraviado meses atrás y restituirlo a su legítimo propietario.

El procedimiento se inició en horas de la tarde, cuando un joven de 22 años se presentó en la dependencia policial manifestando que hacía aproximadamente tres meses había sufrido el extravío y/o sustracción de un perro de su propiedad, un ejemplar macho de raza Border Collie, de pelaje negro y blanco, cuyo valor estimó en 700.000 pesos, el cual había quedado en un establecimiento rural ubicado sobre Ruta Provincial N°5, en la Quinta Sección Paraje Tacuaral, desconociendo desde entonces su paradero.

Por tal motivo, el personal de la comisaría inició averiguaciones en la zona, logrando establecer que un perro de similares características se hallaría en un paraje vecino denominado “Los Vences”, departamento General Paz, por lo que, una comisión policial se trasladó hasta el lugar, donde se entrevistó con un hombre de 60 años de edad, quien manifestó haber encontrado al animal suelto en la vía pública tiempo atrás y, al presumir que se encontraba abandonado, decidió adoptarlo. Asimismo, expresó no tener inconvenientes en entregarlo voluntariamente para que fuera restituido a su dueño.

Posteriormente, el ciudadano hizo entrega del perro al personal policial, procediéndose a su restitución luego de acreditarse fehacientemente la propiedad del animal.