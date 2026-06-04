Lomas de González: La Policía recuperó un perro denunciado como extraviado y lo restituyó a su dueño

El procedimiento se inició en
horas de la tarde, cuando un joven de 22 años se presentó en la dependencia
policial manifestando que hacía aproximadamente tres meses había sufrido el
extravío y/o sustracción de un perro de su propiedad, un ejemplar macho de raza
Border Collie, de pelaje negro y blanco, cuyo valor estimó en 700.000 pesos, el
cual había quedado en un establecimiento rural ubicado sobre Ruta Provincial
N°5, en la Quinta Sección Paraje Tacuaral, desconociendo desde entonces su
paradero.
Por tal motivo, el personal de la
comisaría inició averiguaciones en la zona, logrando establecer que un perro de
similares características se hallaría en un paraje vecino denominado “Los
Vences”, departamento General Paz, por lo que, una comisión policial se
trasladó hasta el lugar, donde se entrevistó con un hombre de 60 años de edad,
quien manifestó haber encontrado al animal suelto en la vía pública tiempo
atrás y, al presumir que se encontraba abandonado, decidió adoptarlo. Asimismo,
expresó no tener inconvenientes en entregarlo voluntariamente para que fuera
restituido a su dueño.
Posteriormente, el ciudadano hizo
entrega del perro al personal policial, procediéndose a su restitución luego de
acreditarse fehacientemente la propiedad del animal.