Lucha contra el narcomenudeo en Curuzú Cuatiá: Secuestran cocaína y varios elementos relacionados con la causa

El procedimiento fue llevado a
cabo con la colaboración del Grupo Táctico Operacional -G.T.O- y la División
Canes de esta ciudad, en un domicilio ubicado en la Primera Sección Sur del
paraje El Ceibo, donde secuestraron un envoltorio que contenía una sustancia
blanca, la cual, tras ser sometida al test orientativo, arrojó resultado
positivo para cocaína.
Asimismo, se procedió al
secuestro de una balanza de precisión, una motocicleta -marca Honda Wave de 110
cc, recortes de polietileno y una tijera, elementos que guardarían relación con
el fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes.
Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, y trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las actuaciones de rigor.