lunes, 29 de junio de 2026

Lucha contra el narcomenudeo en Curuzú Cuatiá: Secuestran cocaína y varios elementos relacionados con la causa

En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley de Narcomenudeo, Personal de la División de Investigación Criminal -D.I.C- perteneciente a la Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá, en el marco de una causa judicial que se encuentra en trámite -Narcomenudeo-, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestraron cocaína y varios elementos de interés.

El procedimiento fue llevado a cabo con la colaboración del Grupo Táctico Operacional -G.T.O- y la División Canes de esta ciudad, en un domicilio ubicado en la Primera Sección Sur del paraje El Ceibo, donde secuestraron un envoltorio que contenía una sustancia blanca, la cual, tras ser sometida al test orientativo, arrojó resultado positivo para cocaína.

Asimismo, se procedió al secuestro de una balanza de precisión, una motocicleta -marca Honda Wave de 110 cc, recortes de polietileno y una tijera, elementos que guardarían relación con el fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes.

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, y trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las actuaciones de rigor.