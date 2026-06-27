Lucha contra el narcomenudeo: Tras allanamiento la Policía secuestró 40 piedras y 7 dosis de cocaína, hay un demorado

Personal policial dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado en colaboración a la Unidad Fiscal de investigaciones y en relación a hechos delictivos por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, diligenciaron un oficio judicial en el barrio San Marcelo, donde secuestraron dinero en efectivo, celulares, cocaína, entre otras cosas y además, detuvieron a un hombre.
El mandato judicial fue llevado a
cabo en un inmueble ubicado por calles Verona y Renacimiento, donde una persona
-mayor de edad- fue detenida y también hallaron dinero en efectivo, tres
celulares, 40 piedras y 7 dosis de una sustancia blanca, la cual, luego del
narco test, resultaron positivas para clorhidrato de cocaína, siendo
secuestradas bajo las formalidades correspondientes.
El hombre junto a lo secuestrado, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dirección, donde se prosiguieron con los trámites pertinentes.