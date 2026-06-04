jueves, 4 de junio de 2026

Mariano I. Loza: La Policía recuperó una motocicleta robada

En la madrugada de hoy 04-06-26, efectivos de la Comisaría de Distrito Mariano I. Loza, tras un rápido y eficaz accionar, lograron recuperaron una motocicleta que habría sido sustraída recientemente.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 00:30 horas, luego de que personal policial tomara conocimiento sobre el desplazamiento de una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c-, cuyos ocupantes estarían relacionados con la sustracción del rodado en la ciudad de Curuzú Cuatiá.

Ante esta situación, se implementó un operativo de control sobre la Ruta Nacional N°119, a la altura del kilómetro 67 aproximadamente, donde los uniformados observaron una motocicleta de similares características con dos ocupantes, quienes al advertir la presencia policial evadieron el control y se dieron a la fuga, por lo que de manera inmediata se inició un amplio operativo de búsqueda por la zona, realizándose recorridas y rastrillajes en distintos sectores cercanos a la ruta, logrando así hallar dicha motocicleta abandonada sobre la banquina, procediéndose al secuestro preventivo de la misma.

El rodado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la citada dependencia policial, a fin de continuar con las diligencias de rigor.