Mariano I. Loza: La Policía recuperó una motocicleta robada

El procedimiento se llevó a cabo
alrededor de las 00:30 horas, luego de que personal policial tomara
conocimiento sobre el desplazamiento de una motocicleta -marca Honda modelo
Wave 110c.c-, cuyos ocupantes estarían relacionados con la sustracción del rodado
en la ciudad de Curuzú Cuatiá.
Ante esta situación, se
implementó un operativo de control sobre la Ruta Nacional N°119, a la altura
del kilómetro 67 aproximadamente, donde los uniformados observaron una
motocicleta de similares características con dos ocupantes, quienes al advertir
la presencia policial evadieron el control y se dieron a la fuga, por lo que de
manera inmediata se inició un amplio operativo de búsqueda por la zona,
realizándose recorridas y rastrillajes en distintos sectores cercanos a la
ruta, logrando así hallar dicha motocicleta abandonada sobre la banquina,
procediéndose al secuestro preventivo de la misma.
El rodado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la citada dependencia policial, a fin de continuar con las diligencias de rigor.